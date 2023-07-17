Чому російські еліти радітимуть підриву мосту: аналітикиня пояснила причину

Ольга Курносова зазначила, що у Росії чергове відмивання грошей відбуватиметься у величезному обсязі.

Російські еліти будуть раді підриву Кримського мосту.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова. Вона пояснила причину.

"По-перше, гадаю, буде радість, бо чергове відмивання бабла відбуватиметься у величезному обсязі. Будували його компанії Ротенберга, а відновлювала досить дивна компанія "Нижньоангарськ Трансбуд", яка формально розташована в Іркутську, а податки сплачують у Москві - як завжди в Росії. Знову свої відмиватимуть бабло, нічого нового", - сказала вона.

Раніше Куроносова розповіла, що Кремль хоче використати росіян як живий щит – пропонує їхати з Криму окупованими територіями.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня сталася “бавовна”. Це вже другий такий епізод на окупованому РФ півострові.

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