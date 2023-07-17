В Україні 18 липня буде спека до +34° та грози: прогноз погоди

Місцями під час грози буде сильний вітер.

В Україні 18 липня очікується спекотна погода. Втім, у деяких регіонах будуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Вночі на заході та в Житомирській області дощитиме. Вранці та вдень в Україні, крім південного сходу, будуть короткочасні дощі та грози. У більшості центральних, Сумській та Харківській областях вдень місцями шквали - 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вночі становитиме 16-21° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 29-34° вище нуля. Лише в західних і північних областях буде свіжіше - до +23-28°.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 18 липня

Погода в Києві

В області 18 липня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вранці та вдень - короткочасний дощ і навіть гроза. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 16-21° тепла, вдень – 26-28° вище нуля. Температура повітря в Києві вночі становитиме +19-21°, а вдень підніметься до 26-28° тепла.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Україні в липні. Зазначається, що середня місячна температура повітря становитиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше – від 13-18° вище нуля.

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