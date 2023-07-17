В Украине 18 июля будет жара до +34° и грозы: прогноз погоды

Местами во время грозы будет сильный ветер.

В Украине 18 июля ожидается жаркая погода. Впрочем, в некоторых регионах будут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Ночью на западе и в Житомирской областях будет дождь. Утром и днем в Украине кроме юго-востока будут кратковременные дожди и грозы. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем местами шквалы – 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха ночью составит 16-21 тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 29-34° выше нуля. Только в западных и северных областях будет свежее — до +23-28 °,

Прогноз погоды в Украине на вторник, 18 июля.

Погода в Киеве

В области 18 июля переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, утром и днем – кратковременный дождь и даже гроза. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут 16-21° тепла, днем – 26-28° выше нуля. Температура воздуха в Киеве ночью составит +19-21 °, а днем поднимется до 26-28 ° тепла.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в июле. Отмечается, что средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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