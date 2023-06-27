Якою в Україні буде погода у липні: синоптики зробили прогноз

Місцями буде дуже спекотно, проте не обійдеться і без дощу.

В липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Як зазначили синоптики, мінімальна температура в липні сягне 1-9 градусів тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму - 10-12 градусів тепла, на високогір'ї карпат - до одного градуса морозу.

“Абсолютний максимум - 34-39 градусів, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41 градус, в Карпатах та горах Криму 26-33 градусів. Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни - 37-75 мм (у південно-східних областях та в Криму місцями 23-36 мм)”, - пояснили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що синоптики попереджають про різке погіршення погоди.

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