Переправляли до Румунії за 12 тис. доларів: ДБР викрило чергову схему ухилянтів

Державне бюро розслідувань викрило ще один канал ухилянтів, які намагалися перетнути кордон до Румунії.

Про це інформує ДБР.

Зазначається, що схему організували мешканці Івано-Франківської та Закарпатської областей, які за $8-12 тис. вони допомагали чоловікам призовного віку потрапити до Румунії оминаючи пункти пропуску.

До складу групи входило близько 10 учасників.

"Ухилянтів на авто доправляли до кордону ґрунтовими дорогами. Надалі вони мали йти пішки заздалегідь прокладеними маршрутами, уникаючи прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Двох учасників групи вдалося затримати під час отримання грошей.

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"Проведено 30 обшуків, під час яких вилучено близько $50 тис., мобільні телефони, чорнові записи, три легкові автомобілі, а також патрони та гранати. Вивчається питання щодо передачі вилучених грошей на потреби ЗСУ. Також перевіряється причетність до злочину посадових осіб". - зазначили в ДБР.

Зазначимо, що напередодні стала відома кількість українців, які за допомогою системи "Шлях" виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року та наразі не повернулися до України.

Тим часом місцеві територіальні центри комплектування в Україні публікують накази про необхідність військовозобов'язаним з'явитися в 10-денний термін.

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