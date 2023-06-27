Переправляли в Румынию за 12 тыс. долларов: ДБР разоблачило очередную схему ухилянцев

Государственное бюро расследований разоблачило еще один канал уклоняющихся, пытавшихся пересечь границу в Румынию.

Об этом сообщает ДБР.

Отмечается, что схему организовали жители Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые за $8-12 тыс. они помогали мужчинам призывного возраста попасть в Румынию минуя пункты пропуска.

В состав группы входило около 10 участников.

"Уклонявшихся на авто доставляли к границе по грунтовым дорогам. В дальнейшем они должны были идти пешком по предварительно проложенным маршрутам, избегая пограничников", — говорится в сообщении.

Двое участников группы удалось задержать во время получения денег.

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"Проведено 30 обысков, в ходе которых изъято около $50 тыс., мобильные телефоны, черновые записи, три легковых автомобиля, а также патроны и гранаты. Изучается вопрос о передаче изъятых денег на нужды ВСУ. Также проверяется причастность к преступлению должностных лиц". – отметили в ДБР.

Отметим, что накануне стало известно количество украинцев, которые с помощью системы "Путь" выехали за границу после 24 февраля 2022 года и не вернулись в Украину.

Между тем, местные территориальные центры комплектования в Украине публикуют приказы о необходимости военнообязанным появиться в 10-дневный срок.

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