Ракетная атака по Кременчугу: Игнат сообщил первые подробности

Днем 27 июня во время воздушной тревоги российские кафиры выпустили по Кременчугу Полтавской области те ракеты, которые и в прошлом году ударили по торговому центру "Амстор".

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время воздушной тревоги, объявленной в ряде регионов Украины, с российского аэродрома слетали бомбардировщики Ту-22м3. Они являются носителями ракет Х-22. В воздушном пространстве РФ было замечено не менее двух самолетов. Враг выпустил как минимум два объекта. Пуски ракет были совершены примерно в 11:50.

"Год назад такая же ракета (Х-22 — Ред.) в Кременчуге попала, куда сегодня и улетела. Собственно год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", — подчеркнул он.

К слову, скорость более 4000 км в час.

Ракетный удар по Кременчугу

Днем 27 июня, в Полтавской области в 11:53 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась 13 мин. Впоследствии стало известно о пусках ракет.

В воздушных силах сообщили, что ракеты заходят в воздушное пространство Украины из Сумщины. Стало известно, что они двигаются в направлении Полтавщины – к Кременчугу.

В городе раздались взрывы. Об этом в Сети начали сообщать местные жители. В ОВА проинформировали, что произошло попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

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