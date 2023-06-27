В Кременчуге произошли взрывы в годовщину удара по ТЦ "Амстор"

В Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги во вторник, 27 июня произошли взрывы.

Об этом сообщают в Сети жители, СМИ и мониторинговые каналы.

"В Кременчуге на Полтавщине были слышны звуки взрывов, сообщили "Суспільному" жители", — говорится в сообщении издания.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий просил жителей города находиться в укрытиях. Деталей от местных властей о ситуации не было.

"Ракетная угроза. Срочно пройдите к укрытиям", — написал мэр.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время воздушной тревоги с российского аэродрома взлетали бомбардировщики Ту-22м3. Они являются носителями ракет Х-22. В воздушном пространстве РФ было замечено по меньшей мере два самолета. Пуски ракет были совершены примерно в 11:50.

"Год назад такая же ракета (Х-22 - Ред.) в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", - подчеркнул Игнат.

Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что есть попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

К слову, в Полтавской области воздушную тревогу объявили в 11:53. Она продолжалась 13 мин – до 12:07.

Напомним, днем 27 июня в ряде областей Украины и в Киеве была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно о пусках ракет.

В Воздушных силах сообщили, что ракеты заходят из Сумщины и двигаются в направлении Полтавщины — в Кременчуг.

Отметим, что год назад, 27 июня 2022 года, российская армия нанесла сокрушительный ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, Полтавской области, где на момент атаки находились более тысячи гражданских людей. В результате удара погибли 22 человека, еще почти 70 получили ранения разной степени тяжести.

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