У Кременчуці сталися вибухи

У Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги у вівторок, 27 червня, сталися вибухи.

Про це повідомляють у Мережі мешканці, ЗМІ та моніторингові канали.

"У Кременчуці на Полтавщині було чутно звуки вибухів, повідомили "Суспільному" місцеві", - йдеться у повідомленні видання.

Мер Кременчука Віталій Малецький просив мешканців міста перебувати в укриттях. Деталей від місцевої влади про ситуацію не було.

"Ракетна загроза. Терміново пройдіть до укриттів", - написав міський голова.

До слова, на Полтавщині повітряну тривогу оголосили о 11:53. Вона тривала 13 хв - до 12:07.

Нагадаємо, вдень 27 червня у низці областей України та в Києві було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо про пуски ракет.

В Повітряних силах повідомили, що ракети заходять із Сумщини та рухаються у напрямку Полтавщини - до Кременчука.

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