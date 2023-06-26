Скільки Bradley втратили ЗСУ: дані від NYT

В Україні були пошкоджені чи знищені принаймні 17 БМП Bradley під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на інформацію від військового високопосадовця зі США.

За даними видання, Bradley зазнавали пошкоджень, коли, наприклад, Сили оборони України потрапляли на мінне поле росіян. Окупанти довели, що можуть відновлювати деякі мінні поля, розміновані перед цим за допомогою західного обладнання.

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"Колона бронетехніки Bradley з гуркотом мчала вперед, наповнена українськими солдатами, переміщуючи нову потужну американську зброю на південний фронт війни. Але потім один натрапив на міну. Вибух зірвав одну зі схожих на бульдозер гусениць машини, знерухомивши її", – описується у матеріалі.

"Все заміновано, скрізь", – сказав командир підрозділу безпілотників лейтенант Ашот Арутюнян, який стежив за допомогою дрона, як міна розірвалася під Bradley та зупинила просування української колони.

Джерело видання додало, що українські захисники під час свого просування вперед у деяких місцях уздовж лінії фронту роблять паузи, аби з’ясувати, яка тактика, методи прориву і розчищання працюють найкраще.

"У березні США ввели в справу 113 бойових машин Bradley. За словами чиновника, принаймні 17 із них – понад 15% – були пошкоджені чи знищені під час бойових дій", - вказано у статті.

Нагадаємо, на початку червня пропаганда поширювала фейки про начебто "шалені втрати" ЗСУ під час контрнаступу, зокрема у військовій техніці. Так, росіяни заявляли про цілу низку знищених танків Leopard та 16 БМП Bradley.

У Пентагоні тоді не підтверджували знищення 16 Bradley.

В середині червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр показала фото однієї пошкодженої БМП Bradley. Вона повідомила, що по башті машини влучив снаряд від російського "Граду". Машину відправлено на ремонт. А екіпаж успішно евакуювався. Лише один боєць отримав легку контузію.

Додамо, за даними естонської розвідки станом на 18 червня, під час теперішніх операцій Україна втратила менше 10% західної техніки, отриманої від партнерів. Там зазначили, що завдяки сучасному обладнанню екіпажі часто виживають і минається без серйозних травм.

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