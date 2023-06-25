Резніков назвав контрнаступ "підготовчою операцією": що буде далі на фронті

Резніков упевнений, що як тільки контрнаступ повністю запрацює, він буде успішним

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ, який стартував на початку червня, не головним ударом, а "свого роду підготовчою операцією".

Про це очільник Міноборони заявив в інтерв'ю Fox News.

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Резніков описав нинішні дії ЗСУ як "свого роду підготовчу операцію", визнаючи, що росіяни створили "дуже сильні лінії оборони". Коли журналісти запитали його, чи це головний штурм українських військових, "блискавична війна", він заявив, що ні.

Водночас Резніков упевнений, що як тільки контрнаступ повністю запрацює, він буде успішним, і Україна стане ще "на один крок ближче до перемоги".

Міністр пояснив, що перші очікування від контрнаступу були переоцінені. За його словами, Україна дуже обережна, і не хоче зайвий раз наражати на небезпеку своїх бійців.

"Ми намагаємося врятувати їм життя", – сказав Резніков. Він назвав підхід Росії до використання своїх військ "м'ясорубкою".

У цьому контрнаступі міністр обіцяє використати західну техніку, як-от американські бойові машини Bradley та німецькі танки Leopard.

Ядерний шантаж РФ

Щодо ядерних погроз Путіна, Резніков заявив, що вважає це блефом. "Особисто для мене це звучить як блеф. Я думаю, що у цивілізованого світу є аргументи проти цього, щоб переконати його", – вважає очільник Міноборони.

Переговори з Росією

Держсекретар Блінкен нещодавно зазначив, що успіхи в контрнаступі можуть поставити Київ у кращу переговорну позицію з Москвою. Резніков твердо заявив, що з Росією не буде переговорів, доки не будуть відновлені кордони України 1991 року.

"Ми будемо готові обговорювати післявоєнне співіснування (з Росією), коли вони підуть з нашої землі", – підсумував він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чи стане цей рік переломним у війні з РФ.

Нагадаємо, у виданні The Economist проаналізували український контрнаступ і дали свій прогноз.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи перебіг контрнаступу, визнав, що "ситуація дуже складна".

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