ЗСУ звільнили частину території на Донеччині, яка була під окупацією від 2014 року

Збройні сили України під час контрнаступу звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були під окупацією від 2014 року.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися від 2014 року. Це вже так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком", - зазначив він.

Шершень зауважив, що штурмові підрозділи ЗСУ просунулися вперед доволі неочікувано для ворога.

Також, за його інформацією, підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1230 вогневих завдань. Ворог намагався безуспішно провести наступальні операції в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримав відсіч.

"Закріплюємось, розміновуємось. Успіхи відчутні. Утім, про результати розповідати ще зарано. Миттєво і відразу їх не буде. Бо шукаємо варіанти ефективного продовження наступальних дій", - резюмував він.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ЗСУ щодня мають просування на ділянках фронту.

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