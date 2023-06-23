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Сирський заявив, що в контрнаступі "все ще попереду"

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Сирський заявив, що в контрнаступі "все ще попереду"

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що основні сили ще не задіяні в контрнаступі / Фото: Associated Press

Україна ще не задіяла основні сили в контрнаступі.

Україна ще не задіяла основні військові сили для звільнення своїх територій під час контрнаступу.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтервʼю виданню Тhe Guardian.

Він зазначив, що російське командування передбачало місця, де ЗСУ можуть завдати найсильнішого удару, однак Україна ще не задіяла основні сили в контрнаступі.

"Все ще попереду", - сказав він.

Крім того, він закликав не очікувати швидких результатів від контрнаступу, оскільки для його успішності потрібен деякий час.

"Кожен хоче досягти великої перемоги миттєво й одразу. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод", - сказав Сирський.

Він додав, що наразі українські військові шукають слабкі місця ворога, щоб завдати удару, тому все ще попереду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російські агресори намагаються змістити акцент уваги українського Генштабу з південного напрямку, зокрема з півдня Запорізької області, на схід.

Крім того, ми раніше інформували, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наступальні дії ЗСУ зараз перебувають в активній фазі, тож поки передчасно давати оцінки результатам українського контрнаступу.

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Дата публікації
Перегляди
1481
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