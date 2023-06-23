Сырский заявил, что в контрнаступлении "все еще впереди"

Украина еще не задействовала основные силы в контрнаступлении.

Украина еще не задействовала основные силы военных сил для освобождения своих территорий во время контрнаступления.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью изданию Тhe Guardian.

Он отметил, что российское командование предусматривало места, где ВСУ могут нанести самый сильный удар, однако Украина еще не задействовала основные силы в контрнаступлении.

"Все еще впереди", – сказал он.

Кроме того, он призвал не ждать быстрых результатов от контрнаступления, поскольку для его успеваемости нужно некоторое время.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных помех", — сказал Сырский. .

Он добавил, что украинские военные сейчас ищут слабые места врага, чтобы нанести удар, поэтому все еще впереди.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российские агрессоры пытаются сместить акцент внимания украинского Генштаба с южного направления, в том числе с юга Запорожской области, к востоку.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступательные действия ВСУ сейчас находятся в активной фазе, поэтому пока преждевременно давать оценки результатам украинского контрнаступления.

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