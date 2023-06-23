Главной проблемой контрнаступления ВСУ стали российские "Аллигаторы" — Bild

Украинским бойцам нечем ответить на обстрелы вражеских вертолетов с расстояния до 8 километров.

Российские боевые вертолеты Ка-52 ("Аллигатор") стали главной проблемой украинского контрнаступления.

Такое мнение высказал заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцгаймер, побывав на передовой и пообщавшись с украинскими бойцами.

"Когда россияне атакуют нас с вертолетов на расстоянии 8 км, у нас нет ничего, чтобы ответить им на таком удалении", — сказал журналисту раненый украинский солдат.

По словам Ронцгаймера, во время украинского контрнаступления оказалось, что украинским Силам обороны не хватает ПВО, не хватает собственной авиации — "всего того, о чем так упорно говорил президент Украины Владимир Зеленский все последние месяцы".

Он отметил, что пока рано говорить, станет ли контрнаступление ВСУ успехом или провалом.

Ка-52 "Аллигатор" — российский ударный вертолет стоимостью $16,1 миллиона. У него есть вооружение для уничтожения бронированной техники, воздушных целей и живой силы. Также вертолет может выполнять функции командирской машины и координировать боевые группы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинских сил будет происходить так же, как осенью прошлого года, когда всем казалось, что процесс стал очень медленным, но потом ВСУ начали быстро продвигаться.

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