Западные СМИ назвали "рецепт" успеха контрнаступления ВСУ

Если Украине удастся разделить российские войска на юге и удержать свои позиции, наступление достигнет цели, считают эксперты.

Контрнаступление ВСУ может ознаменовать собой наиболее важную фазу войны, поскольку Украина стремится отвоевать значительную территорию и доказать, что она достойна дальнейшей поддержки.

Об этом пишет CNN.

"Успех наступления Украины по-прежнему зависит от того, сможет ли она удивить и перехитрить силы Москвы — не в ожесточенном ближнем бою, а на более широком стратегическом уровне. Наверное, именно поэтому мы наблюдаем медленное, а иногда и постепенное начало этой первой фазы открытых операций", — пишет издание.

В последнее время Украина предпринимала терпеливые попытки подорвать боеспособность российской армии. Это подтверждают взрывы в тылу противника – на складах горючего, в штаб-квартирах и на железнодорожных путях.

"Киеву необходимо закрепить смену линии фронта, чтобы подтвердить огромные инвестиции в свои силы, сделанные НАТО", — отмечают журналисты.

И сделать это, по словам военных аналитиков, нужно как можно быстрее. По их прогнозам, на поставки ВСУ боеприпасов и техники могут оказать серьезное влияние выборы в Европе и США, которые состоятся в следующие два года.

Контрнаступление ВСУ: успехи и ожидания

Вооруженные силы Украины осуществляют успешные наступательные операции на востоке и юге с целью укрепления захваченных позиций и выравнивания фронтовой линии. Это, в частности, подтвердили аналитики Института изучения войны.

Генштаб Украины сообщил, что украинские вооруженные силы проводят наступательные операции на границе между населенными пунктами Свободное поле и Макаровка.

Глава Минобороны Алексей Резников говорит, что по плану наступление позволит "не только освободить села и города, но и перерезать материально-технические цепи российской армии и снизить их наступательную способность".

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские вооруженные силы продолжают строительство оборонительных рубежей для защиты оккупированного Крыма. Они отметили, что вооруженные силы России создали оборонную зону шириной 9 км, примерно в 3,5 км к северу от Крыма.

Для оценки успеха контрнаступления ВСУ потребуются недели или даже месяцы, поэтому аналитики предостерегают от завышенных ожиданий.

Президент Владимир Зеленский признал, что прогресс в контрнаступлении "медленнее, чем хотелось бы".

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