Западные СМИ назвали "рецепт" успеха контрнаступления ВСУ

Если Украине удастся разделить российские войска на юге и удержать свои позиции, наступление достигнет цели, считают эксперты.
Контрнаступление ВСУ может ознаменовать собой наиболее важную фазу войны, поскольку Украина стремится отвоевать значительную территорию и доказать, что она достойна дальнейшей поддержки.
Об этом пишет CNN.
"Успех наступления Украины по-прежнему зависит от того, сможет ли она удивить и перехитрить силы Москвы — не в ожесточенном ближнем бою, а на более широком стратегическом уровне. Наверное, именно поэтому мы наблюдаем медленное, а иногда и постепенное начало этой первой фазы открытых операций", — пишет издание.
В последнее время Украина предпринимала терпеливые попытки подорвать боеспособность российской армии. Это подтверждают взрывы в тылу противника – на складах горючего, в штаб-квартирах и на железнодорожных путях.
"Киеву необходимо закрепить смену линии фронта, чтобы подтвердить огромные инвестиции в свои силы, сделанные НАТО", — отмечают журналисты.
И сделать это, по словам военных аналитиков, нужно как можно быстрее. По их прогнозам, на поставки ВСУ боеприпасов и техники могут оказать серьезное влияние выборы в Европе и США, которые состоятся в следующие два года.
Контрнаступление ВСУ: успехи и ожидания
Вооруженные силы Украины осуществляют успешные наступательные операции на востоке и юге с целью укрепления захваченных позиций и выравнивания фронтовой линии. Это, в частности, подтвердили аналитики Института изучения войны.
Генштаб Украины сообщил, что украинские вооруженные силы проводят наступательные операции на границе между населенными пунктами Свободное поле и Макаровка.
Глава Минобороны Алексей Резников говорит, что по плану наступление позволит "не только освободить села и города, но и перерезать материально-технические цепи российской армии и снизить их наступательную способность".
Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские вооруженные силы продолжают строительство оборонительных рубежей для защиты оккупированного Крыма. Они отметили, что вооруженные силы России создали оборонную зону шириной 9 км, примерно в 3,5 км к северу от Крыма.
Для оценки успеха контрнаступления ВСУ потребуются недели или даже месяцы, поэтому аналитики предостерегают от завышенных ожиданий.
Президент Владимир Зеленский признал, что прогресс в контрнаступлении "медленнее, чем хотелось бы".
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