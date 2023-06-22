Західні ЗМІ назвали "рецепт" успіху контрнаступу ЗСУ

Якщо Україні вдасться розділити російські війська на півдні й утримати свої позиції, наступ досягне мети, вважають експерти.

Контрнаступ ЗСУ може ознаменувати собою найбільш важливу фазу війни, оскільки Україна прагне відвоювати значну територію і довести, що вона гідна подальшої підтримки.

Про це пише CNN.

"Успіх наступу України, як і раніше, залежить від того, чи зможе вона здивувати і перехитрити сили Москви — не в запеклому ближньому бою, а на ширшому стратегічному рівні. Мабуть, саме тому ми спостерігаємо повільний, а іноді й поступовий початок цієї першої фази відкритих операцій", — пише видання.

Останнім часом Україна робила терплячі спроби підірвати боєздатність російської армії. Це підтверджують вибухи у тилу противника — на складах пального, у штаб-квартирах та на залізничних коліях.

"Києву необхідно закріпити зміну лінії фронту, щоб підтвердити величезні інвестиції у свої сили, зроблені НАТО", — зазначають журналісти.

І зробити це, за словами військових аналітиків, потрібно якнайшвидше. За їхніми прогнозами, на постачання ЗСУ боєприпасів та техніки можуть серйозно вплинути вибори в Європі та США, які відбудуться у наступні два роки.

Контрнаступ ЗСУ: успіхи та очікування

Збройні сили України здійснюють успішні наступальні операції на сході та півдні з метою зміцнення захоплених позицій та вирівнювання лінії фронту. Це,зокрема, підтвердили аналітики Інституту вивчення війни.

Генштаб України повідомив, що українські збройні сили проводять наступальні операції на кордоні між населеними пунктами Вільне Поле та Макарівка.

Очільник Міноборони Олексій Резніков каже, що за планом наступ дозволить "не тільки звільнити села і міста, а й перерізати матеріально-технічні ланцюги російської армії й зменшити їхню наступальну здатність".

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські збройні сили продовжують будівництво оборонних рубежів для захисту окупованого Криму. Вони зазначили, що збройні сили Росії створили оборонну зону завширшки 9 км, приблизно за 3,5 км на північ від Криму.

Для оцінки успіху контрнаступу ЗСУ будуть потрібні тижні або навіть місяці, тому аналітики застерігають від завищених очікувань.

Президент Володимир Зеленський визнав, що прогрес у контрнаступі "повільніший, ніж хотілося би".

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