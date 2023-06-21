Прокинемось, а Крим уже український: Пригожин підтвердив успіхи ЗСУ під час контрнаступу

За словами Пригожина, під час контрнаступу ЗСУ "було віддано величезні шматки територій".

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував істерику, коли його попросили прокоментувати заяву заступника міністра Міноборони України Ганни Маляр, яка сказала, що контрнаступ ЗСУ "йде за планом".

Про це повідомляє прес-служба Пригожина.

Власник ПВК "Вагнер" побічно підтвердив, що ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області, а окупанти відступають.

"У жодному разі не можу прокоментувати, як іде наступ у ЗСУ. Я можу сказати, що відбувається у нас на лінії дотику. У нас П'ятихатки під противником, північна частина Роботине – під противником, Урожайне – під противником (деокупація Роботиного та Урожайного не підтверджена Генштабом ЗСУ. – Ред.) Це говорить про те, що були віддані противнику величезні шматки. Над Токмаком, у селі Садовому знаходиться противник, і дай боже, якщо це одиночна група 50-100 осіб (теж не підтверджено ЗСУ. – Ред.). Але ніякого контролю немає. Озброєння немає, боєприпасів немає. Противник іде у бік Молочного Лимана. Якщо він вийде туди, то більшість територій, які були захоплені під час так званої "СВО", будуть повернуті противником", — істерить Пригожин.

Село Садове біля Токмака на карті Deepstate поки що у глибокій окупації

Також він заявив, що ЗСУ нібито починають форсувати Дніпро. За його словами, в окупованій та підтопленій Голій Пристані вже з'являються перші українські ДРГ, а від сьогодні – регулярні війська. Але цю інформацію також поки що не підтверджує наш Генштаб.

"Росія прокинеться якогось дня і з'ясує, що і Крим переданий українцям. Іде пряме зрадництво інтересів РФ. Це все відбувається на тлі втрат. Війська треба поповнювати. Одна людина не може встояти на рубежі, де мають стояти 2-3. Всі ці цифри ховаються. Якщо так продовжуватиметься далі, ми залишимося без головного – без Росії”, – лякає росіян Пригожин.

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Також він вкотре розкритикував міністра оборони РФ Шойгу, назвавши його "Швондером" (персонаж повісті М. Булгакова "Собаче серце").

"Якою ціною ми проводимо "СВО" — ціною тотального знищення армії. Заради чого — заради того, щоб якийсь "швондер" отримав маршальську зірку, а члени його сім'ї були недоторканними. Контрнаступ ЗСУ несе нам серйозні проблеми та втрати. Коли біда прийде, ми можемо залишитися без армії та без Росії", — підсумував Пригожин.

Раніше в The Economist проаналізували український контрнаступ і дали свій прогноз.

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