Пересохле Каховське водосховище може стати плацдармом для наступу ЗСУ - BILD

Пересохле Каховське водосховище внаслідок підриву дамби може стати плацдармом для українського наступу.

Таку думку висловив військовий оглядач Юліан Рьопке для BILD.

За його даними, український фронт розширився через підрив Росією ГЕС на 200 км.

"Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з'явилися нові можливості, але також і нові небезпеки", - пояснив Рьопке.

Він зазначив, що ширина водосховища становить від 7 до 30 км.

Також читайте Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Кремлем

"Солдати вже зараз можуть пройти висохлим дном. Тепер з'явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи й мінні поля протягом декількох місяців, але також і в зовсім іншому місці", - упевнений експерт.

Ба більше, він заявив, що через водосховище можуть перейти і ЗС РФ, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю.

Водночас Збройні сили України провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Українські оборонці закріплюються на зайнятих рубежах.

Читайте також: