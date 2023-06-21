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Пересохле Каховське водосховище може стати плацдармом для наступу ЗСУ - BILD

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Пересохле Каховське водосховище може стати плацдармом для наступу ЗСУ - BILD

Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України / Фото: Maxar

Через підрив Росією ГЕС український фронт розширився на 200 км.

Пересохле Каховське водосховище внаслідок підриву дамби може стати плацдармом для українського наступу.

Таку думку висловив військовий оглядач Юліан Рьопке для BILD.

За його даними, український фронт розширився через підрив Росією ГЕС на 200 км.

"Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з'явилися нові можливості, але також і нові небезпеки", - пояснив Рьопке.

Він зазначив, що ширина водосховища становить від 7 до 30 км.

"Солдати вже зараз можуть пройти висохлим дном. Тепер з'явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи й мінні поля протягом декількох місяців, але також і в зовсім іншому місці", - упевнений експерт.

Ба більше, він заявив, що через водосховище можуть перейти і ЗС РФ, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю.

Водночас Збройні сили України провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Українські оборонці закріплюються на зайнятих рубежах.

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Дата публікації
Перегляди
14к
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