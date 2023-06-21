ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку — Тарнавський

Українські захисники мають успіхи на Таврійському напрямку. Воїни показали, як епічно горить російська техніка.

На півдні українська армія продовжує вибивати окупантів із позицій. ЗСУ просуваються і мають успіхи.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні", - заявив він.

Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань. Одне з них вдалося зафільмувати на відео:

ЗСУ просуваються на півдні: воїни показали, як епічно горить російська техніка

Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти. Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 зенітні ракетні комплекси "Стріла", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк".

Також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що Збройні сили України провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Українські оборонці закріплюються на зайнятих рубежах. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку.

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