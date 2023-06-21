ВСУ продвигаются на Таврическом направлении — Тарнавский

Украинские защитники имеют успехи на Таврическом направлении. Воины показали, как эпично горит российская техника.

На юге украинская армия продолжает выбивать оккупантов с позиций. ВСУ продвигаются и имеют успехи.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи Сил обороны уже заметны", – заявил он.

Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач. Одну из них удалось запечатлеть на видео:

ВСУ продвигаются на юге: воины показали, как эпично горит российская техника

Отмечается, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника.

В частности, 6 танков, 13 единиц БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиц 2С19 "Мста-С", 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 зенитных ракетных комплекса "Стрела", 5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк".

Также были уничтожены 3 места хранения боеприпасов врага.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, что Вооруженные силы Украины провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Украинские защитники закрепляются на занятых рубежах. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении.

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