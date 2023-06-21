ВСУ устроили яркий фейерверк на складе БК оккупантов – видео

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских захватчиков и их технику с боеприпасами.

Прессслужба ОК "Північ" обнародовала видео с фейерверками и салютом на складе оккупантов.

"Яркий фейерверк на складе БК оккупантов — результат эффективного взаимодействия аэроразведчиков группы БпАК "Волынь" и меткой работы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко", — говорится в сообщении.

Яркий фейерверк с салютом: ВСУ уничтожили склад оккупантов с боеприпасами

Напомним, по состоянию на 21 июня 2023 года ВСУ уничтожили около 222 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных.

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