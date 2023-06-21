Потери армии РФ составляют 222 тысячи: Генштаб обновил данные

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 222 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 222 000 (+540) человек ликвидировано,

танков — 4006 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 7771 (+21) ед,

артиллерийских систем — 3920 (+32) ед,

РСЗО — 615 (+1) ед,

средства ПВО — 375 (+3) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 306 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),

крылатые ракеты – 1214 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22) ед,

специальная техника – 539 (+8).

Напомним, начались 483 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Армия врага сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

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