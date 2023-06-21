Потери армии РФ составляют 222 тысячи: Генштаб обновил данные

Уничтожены еще 35 вражеских дронов.
С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 222 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 222 000 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4006 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 7771 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 3920 (+32) ед,
- РСЗО — 615 (+1) ед,
- средства ПВО — 375 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 306 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатые ракеты – 1214 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22) ед,
- специальная техника – 539 (+8).
Напомним, начались 483 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Армия врага сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.