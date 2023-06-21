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Потери армии РФ составляют 222 тысячи: Генштаб обновил данные

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери армии РФ составляют 222 тысячи: Генштаб обновил данные

Уничтожены 222 тыс. солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 35 вражеских дронов.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили  222 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 222 000 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 4006 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 7771 (+21) ед,
  • артиллерийских систем — 3920 (+32) ед,
  • РСЗО — 615 (+1) ед,
  • средства ПВО — 375 (+3) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 306 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
  • крылатые ракеты – 1214 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22) ед,
  • специальная техника – 539 (+8).

Напомним, начались 483 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Армия врага сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
909
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