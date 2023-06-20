Данилов назвал главный приоритет ВСУ во время наступления

Главный приоритет Вооруженных сил Украины — "артиллерийское обескровление" российских войск и максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, составов бое, маршрутов обеспечения. Такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли максимальных показателей с момента начала войны", — пишет он.

Секретарь СНБО отметил, что украинские военные постепенно продвигаются вперед к целям, определенным командованием, стараюсь максимально сохранить жизнь военной и гражданской. "Мясные штурмы" – это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в настоящее время Силы обороны ведут наступательные действия, но на некоторых участках фронта ВСУ находятся в обороне.

"Российские оккупационные войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьянка и Авдеевка), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск. Цель – полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений", – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, российские захватчики концентрируют свои силы на юге, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя Купянско-Лиманском направлении с целью обеспечения создания условий по "перерезанию" так называемого "сухо". в Крым.

Также Данилов отметил украинские силы сопротивления, которые находятся на оккупированных территориях и помогают военным освобождать территории.

"Путин продолжает верить в победу своей так называемой "второй армии" так же, как Гитлер в 1945-м верил в победу Вермахта, что приведет к тем же последствиям. Компромиссов не предусмотрено, альтернативы бункера не существует", — резюмировал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр заявила, что враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что противник минует гражданские населенные пункты в Запорожье. И это не только проблема для ВСУ и осуществление контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские войска продвигаются на Таврическом направлении и за сутки 19 июня нанесли российским оккупантам большие потери в технике и живой силе.

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