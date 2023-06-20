Маляр сообщила, что усложняет контрнаступление ВСУ

Замглавы Минобороны также назвала направления, где враг обороняется, а где наступает.

Враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что противник минует гражданские населенные пункты в Запорожье. И это не только проблема для ВСУ и осуществление контрнаступления. оккупанты даже не предупреждают о заминировании местных жителей.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.

"Мы сталкиваемся прежде всего с тем, что враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что даже гражданские населенные пункты в Запорожье, скажем, враг минует и даже не предупреждает об этом местных жителей. И действительно это не только проблема для Вооруженных сил... это наперед опасно для людей, которые там находятся", – сообщила Маляр.

Замглавы Минобороны также назвала направления, где враг обороняется, а где наступает.

"Эти действия, которые происходят сейчас – это бои... Если мы говорим о юге, боях, где мы наступаем, а враг в обороне. Вместе с тем у нас есть направления, где наоборот враг наступает, а мы находимся в обороне. Мы фактически постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед... выгрызаем каждый метр земли у врага", – заявила Маляр.

Тем временем генерал Марк Милли считает, что на контрнаступление Украины уйдет значительное время, за что придется заплатить высокую цену В то же время генерал уверен, что Украина добьется результата.

Также напомним, что ВСУ уволили село Пятихатки в Запорожской области. А это создает предпосылки для дальнейшего контрнаступления, в частности в сторону оккупированного райцентра Васильевка.

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