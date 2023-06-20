Маляр повідомила, що ускладнює контрнаступ ЗСУ

Ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що противник мінує цивільні населенні пункти на Запоріжжі. І це є не лише проблемою для ЗСУ та для здійснення контрнаступу. Окупанти навіть не попереджають про замінування місцевих жителів.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр.

"Ми стикаємося насамперед із тим, що ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що навіть цивільні населені пункти на Запоріжжі, скажімо, ворог мінує і навіть не попереджає про це місцевих жителів. І насправді це не тільки проблема для Збройних сил... це насамперед небезпечно для людей, які там перебувають", – повідомила Маляр.

Заступниця очільника Міноборони також назвала напрямки, де ворог обороняється, а де наступає.

"Ці дії, які відбуваються зараз – це бої... Якщо ми говоримо про південь, бої, де ми наступаємо, а ворог в обороні. Разом з тим у нас є напрямки, де, навпаки, ворог наступає, а ми перебуваємо в обороні. Ми фактично поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед... вигризаємо кожен метр землі у ворога", – заявила Маляр.

Тим часом генерал Марк Міллі вважає, що на контрнаступ України піде значний час, за що доведеться заплатити високу ціну. Водночас генерал впевнений, що Україна досягне результату.

Також нагадаємо, що ЗСУ звільнили село П’ятихатки в Запорізькій області. А це створює передумови для подальшого контрнаступу, зокрема – в бік окупованого райцентру Василівка.

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