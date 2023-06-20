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Буданов не виключив, що Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Буданов не виключив, що Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС

Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС / Фото: Енергоатом

Російські загарбники провели додаткові мінування на ЗАЕС.

Російські агресори можуть влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції.

Про це в етері телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він зазначив, що російські війська значно погіршили доступ води до охолоджувачів, знищивши Каховську ГЕС.

"На жаль, саме на зараз насправді певна загроза існує... Знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів... Це перше. А друге найстрашніше - це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована... Замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву... велика ймовірність того, що будуть значні проблеми", - сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва продовжує тактику ядерного шантажу з використанням окупованої Запорізької атомної електростанції.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія закрила Україні доступ до даних про рівень радіації на ЗАЕС.

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Дата публікації
Перегляди
2755
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