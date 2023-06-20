Буданов не исключил, что Россия может устроить теракт на ЗАЭС

Российские захватчики провели дополнительное минирование на ЗАЭС.
Российские агрессоры могут устроить теракт на Запорожской атомной электростанции.
Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Он отметил, что российские войска значительно ухудшили доступ воды к охладителям, уничтожив Каховскую ГЭС.
"К сожалению, именно сейчас на самом деле определенная угроза существует... Уничтожив дамбу, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям... Это первое. А второе самое страшное - это то, что за это время Запорожская атомная электростанция была дополнительно заминирована... Если они выведут ее из строя путем подрыва... велика вероятность того, что будут значительные проблемы", - сказал Буданов.
Напомним, ранее сообщалось, что Москва продолжает тактику ядерного шантажа с использованием оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия закрыла Украине доступ к данным об уровне радиации на ЗАЭС.
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