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Буданов не исключил, что Россия может устроить теракт на ЗАЭС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Буданов не исключил, что Россия может устроить теракт на ЗАЭС

Россия может устроить теракт на ЗАЭС / Фото: Энергоатом

Российские захватчики провели дополнительное минирование на ЗАЭС.

Российские агрессоры могут устроить теракт на Запорожской атомной электростанции.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он отметил, что российские войска значительно ухудшили доступ воды к охладителям, уничтожив Каховскую ГЭС.

"К сожалению, именно сейчас на самом деле определенная угроза существует... Уничтожив дамбу, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям... Это первое. А второе самое страшное - это то, что за это время Запорожская атомная электростанция была дополнительно заминирована... Если они выведут ее из строя путем подрыва... велика вероятность того, что будут значительные проблемы", - сказал Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва продолжает тактику ядерного шантажа с использованием оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия закрыла Украине доступ к данным об уровне радиации на ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
377
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