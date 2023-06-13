В "Энергоатоме" сообщили об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС

В ставке-охладителе Запорожской АЭС уровень воды остается достаточным для обеспечения потребностей станции, несмотря на критическое обмеление Каховского водохранилища.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 13 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет уже менее 9 м, а в ставке-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения нужд станции", — говорится в сообщении.

В результате уничтожения оккупантами Каховской ГЭС зафиксирован уровень обмеления притока к охлаждающему ставку ЗАЭС .

Кроме того, Россия может взорвать Запорожскую АЭС , чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Страна-террористка разрушением Каховской ГЭС показала, что готова идти по стране меры.

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