Россия может взорвать ЗАЭС – генерал-майор СБУ

Впрочем, он успокоил, что уничтожить ЗАЭС не так-то легко, поскольку просто так взорвать реактор нельзя.

России может взорвать Запорожскую АЭС, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Страна-террористка разрушением Каховской ГЭС показала, что готова идти по стране меры.

Такое мнение высказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире "Эспрессо".

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"Россия вполне может прибегнуть к подрыву ЗАЭС, чтобы остановить наступление ВСУ или оставить Украине не пригодные для жизни территории. Я понимаю, что крушения на Запорожской АЭС не будет. Потому что просто так взорвать реактор нельзя. Обычные конвенционные средства не способны уничтожить АЭС. Для этого требуется попадание мощной ядерной ракеты. Поэтому они могут устроить катастрофу, подобную Фукусиме, когда происходил выброс радиации из-за проблемы с охлаждением реакторов", — сказал он.

Ситуация на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва на Каховской ГЭС уровень воды упал в водохранилище до "мертвой точки". Это значит, что больше нельзя производить водозабор для Запорожской АЭС. Директор "Энергоатома" Петр Котин заверил, что на ЗАЭС предусмотрена ситуация, что по любым причинам может снижаться уровень в Каховском водохранилище, даже до полного обезвоживания. В этом случае на Запорожской АЭС есть пруд-охладитель. В настоящее время на станции энергоблоки не работают.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг 12,5 метра. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда уже нельзя производить водозабор для ЗАЭС.

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