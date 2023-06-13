Украинцев призывают экономить электроэнергию: подробности

Нужно снизить нагрузку в энергосистеме.

В "Укргидроэнерго" призывают украинцев бережно использовать электроэнергию. Особенно – в вечерние часы.

Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что такой шаг необходим для уменьшения нагрузки в энергосистеме и облегчения ее балансировки после подрыва Каховской ГЭС,

"Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями. ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков", — говорится в сообщении.

К слову, по информации Минприроды, по состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на три метра и составляет 2,6 м. На посту "Никополь" замеры больше не проводят.

Напомним, в Украине до конца 2023 года не ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения. Цена останется на уровне – 2,64 грн/кВт-ч.

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