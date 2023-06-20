Якому знаку зодіаку пощастить 21 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 21 червня?

День, коли необхідно максимально стримувати свої емоції: вирвавшись на волю, вони можуть вдарити як по тих, проти кого будуть спрямовані, так і по своєму "господареві". Загалом, краще не виявляти агресію, результати якої можуть виявитися непередбачуваними, та вплутуватися в конфлікти – вони можуть затягтися на тривалий час. Виплеснути накопичену енергію зірки рекомендують якимось корисним для себе й суспільства способом: наприклад, зробити прибирання в квартирі або зайнятися спортом.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези сьогодні можуть досягти будь-якої – зокрема й найсміливішої – мети, насамперед професійної. Головне, не сподіватися на експромт та імпровізацію, а діяти за заздалегідь складеним планом: метання з боку в бік позитивних результатів не дадуть, тому діяти необхідно поступально й поступово. Якщо представники знака зможуть все зробити так, як радять їм зірки, то вже незабаром вони насолоджуватимуться результатом своєї роботи у вигляді вагомих дивідендів.

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