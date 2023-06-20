Ексвійськовий пілот збирав дані про колег та аеродроми ЗСУ – СБУ

СБУ повідомила про підозру зраднику, який хотів переманити українських військових пілотів на сторону РФ.

Контррозвідка СБУ викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків. Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків. Чоловік запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

"Зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ. Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24. За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і "в темну" розпитував у них "потрібну" інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом.

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