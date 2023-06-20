В небі над Києвом чорний дим: що горить на лівому березі

Рятувальники повідомляють, що вже гасять полум’я.

У Києві 20 червня на вулиці Дамбова спалахнула пожежа, через яку у небі над столицею видно чорний дим.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

В Києві спалахнула масштабна пожежа. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в районі Русанівських садів у небо піднявся стовп чорного диму.

В ДСНС Києва сайту ТСН.ua повідомили, що вже гасять полум’я на Русанівських садах.

"Загорівся сарай. Площа пожежі становить 25 квадратних метрів. Все під контролем", - повідомили нам в ДСНС Києва.

У Києві спалахнула пожежа / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у центрі Києва, на вулиці Саксаганського, 19 червня спалахнула пожежа. Там горіло приміщення сараю.

Також Київ у вівторок, 20 червня, застала негода. Містом пройшла потужна злива з градом. Подекуди були сильні пориви вітру. У центрі столиці "попливли" деякі вулиці.

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