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В небе над Киевом черный дым: что горит на левом берегу

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
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В небе над Киевом черный дым: что горит на левом берегу

В Киеве горит сарай. / Фото: из соцсетей

Спасатели сообщают, что уже гасят пламя.

В Киеве 20 июня на улице Дамбова вспыхнул пожар, из-за которого в небе над столицей виден черный дым.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

В Киеве загорелся масштабный пожар. Пользователи социальных сетей сообщают, что в районе Русановских садов в небо поднялся столб черного дыма.

В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua сообщили, что уже гасят пламя на Русановских садах.

"Загорелся сарай. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Все под контролем", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

В Киеве вспыхнул пожар / © из соцсетей
В Киеве вспыхнул пожар / Фото: из соцсетей

Напомним, в центре Киева, на улице Саксаганского, 19 июня вспыхнул пожар. Там горело помещение сарая.

Также Киев во вторник, 20 июня, застала непогода. По городу прошел мощный ливень с градом. Кое-где были сильные порывы ветра. В центре столицы "уплыли" некоторые улицы.

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Дата публикации
Просмотры
2719
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