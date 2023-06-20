В небе над Киевом черный дым: что горит на левом берегу

Спасатели сообщают, что уже гасят пламя.
В Киеве 20 июня на улице Дамбова вспыхнул пожар, из-за которого в небе над столицей виден черный дым.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
В Киеве загорелся масштабный пожар. Пользователи социальных сетей сообщают, что в районе Русановских садов в небо поднялся столб черного дыма.
В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua сообщили, что уже гасят пламя на Русановских садах.
"Загорелся сарай. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Все под контролем", — сообщили нам в ГСЧС Киева.
Напомним, в центре Киева, на улице Саксаганского, 19 июня вспыхнул пожар. Там горело помещение сарая.
Также Киев во вторник, 20 июня, застала непогода. По городу прошел мощный ливень с градом. Кое-где были сильные порывы ветра. В центре столицы "уплыли" некоторые улицы.
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