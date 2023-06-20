Жена Виктора Павлика показала, как выглядела до и после пластической операции

29-летняя жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – показала результат своей пластической операции.

Не так давно блогерша решилась лечь под нож хирурга и изменить форму носа. Кадрами, сделанными в больнице сразу и после операции, Екатерина поделилась с подпсиниками в Instagram-stories.

По словам блоггерши, она считает ринопластику лучшим событием в своей жизни после рождения сына Михаила от Павлика.

"Лучшее, что со мной произошло после рождения сына", — писала фотографии Репяхова.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что Екатерина отважилась на пластическую операцию в марте этого года. Блогерша сделала ринопластику, а также липофиллинг подбородка – процедуру, во время которой зону лица скорректировали с помощью жировой ткани из живота.

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