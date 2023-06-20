Робби Уильямс прямо во время концерта начал задыхаться

Популярный британский певец Робби Уильямс прямо на сцене во время своего концерта начал задыхаться и напугал поклонников.

В частности, перед исполнением хита Monsoon Робби резко остановился, попросил музыкантов о паузе и начал тяжело дышать, пытаясь набрать как можно больше воздуха в легкие. Видео, где певец задыхается, распространило издание The Daily Mail.

Как пояснил 49-летний исполнитель, одышка у него возникла не из-за его возраста. В Уильямса проблемы с дыханием появились после того, как он переболел коронавирусом.

"Это не из-за возраста. У меня был дурацкий длительный COVID", — объяснил артист.

В конце концов Робби Уильямс отыграл концерт до конца и спел еще 16 своих хитов. Кстати, коронавирусом певец болел дважды – в апреле 2020 года и в январе 2021-го.

Напомним, недавно с американской певицей Bebe Rexha во время концерта произошел досадный инцидент. Один из зрителей разбил телефоном лицо артистки.

Читайте также: