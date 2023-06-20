В России снова массово отравились люди – на этот раз шаурмой

В России после отравления суррогатным сидром сообщили о массовом отравлении шаурмой. Событие произошло в Братске Иркутской области — в кафе быстрого питания "Шаурму хочу". Количество пострадавших от употребления уличной еды составляет 101 человек, из них — 22 детей.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам Кобзева, 51 человека пришлось госпитализировать. Тяжелых случаев отравления нет, семеро пациентов уже выписали. Специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, в ходе которого выяснили, что сотрудники заведения не соблюдали гигиену, с нарушениями готовили блюда и хранили продукты.

Ранее Братский городской суд отправил под домашний арест владельца кафе "Шаурму хочу". Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности).

Напомним, в начале июня в России после отравления сидром умерли 36 человек, среди жертв есть ребенок. В общей сложности пострадали более 100 человек, часть из них находятся в больницах в разных регионах с симптомами отравления. В сидре обнаружили примеси метанола и этилбутирата. Спирт для напитка был украден из состава МВД, его хранили там после изъятия с 2012 года.

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