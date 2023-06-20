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Мать Саакашвили рассказала о его с Ясько ребенке и назвала имя

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Мать Саакашвили рассказала о его с Ясько ребенке и назвала имя

Мать Саакашвили рассказала о нем из Ясько ребенка. / Фото: ТСН

Мать Михеила Саакашвили рассказала подробности о его ребенке, которого родила нардепка Ясько.

Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания подтвердила, что украинская депутатка Елизавета Ясько родила от него ребенка.

Об этом женщина рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам Гиули Аласании, девочку назвали Жасмин, однако она пока не видела свою внучку.

"Нет, я не видела (внучку – ред.). Это девочка. Зовут Жасмин", — рассказала мать Саакашвили.

Она также рассказала, что общается с Лизой Ясько по телефону.

Напомним, 1 июня депутатка Елизавета Ясько, которая была в отношениях с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, объявила, что стала мамой. Ясько написала трогательный пост в Facebook, посвященный своему материнству. Нардепка прямо не написала, кто является отцом ребенка, однако из контекста можно догадаться, что намекает он именно на Саакашвили. Когда именно родился ребенок Ясько не указала.

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Дата публикации
Просмотры
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