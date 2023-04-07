Саакашвили заявил, что умирает: его организм отравлен

По словам экс-президента Грузии, его смерть может вызвать политический хаос в Грузии и "будет считаться победой Путина".

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, по приговору грузинского суда находящийся в заключении в Тбилиси, заявил, что вскоре может умереть, если не получит надлежащей медицинской помощи за рубежом. Он утверждает, что его организм имеет признаки отравления тяжелыми металлами.

Об этом говорится в его публикации в Politico

“Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной... Во время заключения мое здоровье резко ухудшилось, я сейчас умираю ”, — написал бывший президент страны.

По словам Саакашвили, он страдает более чем 20 серьезными болезнями, все из которых развились во время заключения.

"Меня систематически пытали, физически и психологически, и сейчас в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами... Становится все очевиднее, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны", — подчеркнул он.

Саакашвили отметил, что его смерть может вызвать политический хаос в Грузии и "будет считаться победой Путина".

"Человек [президент РФ Владимир Путин], который когда-то угрожал "подвесить меня за яйца", несомненно, несет ответственность за мое нынешнее затруднительное положение", — считает бывший президент Грузии.

Ранее экспертиза волос Михеила Саакашвили показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути. Правительство Польши заявило, что в этой стране готовы принять экс-президента Грузии на лечение.

Напомним, экс-президент Грузии в заключении потерял почти половину прежнего веса, медики предрекают ему полиорганную недостаточность.

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