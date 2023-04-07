Когда у католиков Пасха 2023 года: традиции, пекут и святят ли паску

В 2023 году католики празднуют Пасху 9 апреля. Наряду с Рождеством Христовым этот праздник считается одним из самых больших и важных. Некоторые традиции западных верующих отличаются от православных. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Когда Пасха у католиков 2023 года и почему дата отличается от православных

Католическая Пасха 2023 года приходится на 9 апреля 2023 года. Это ровно на неделю раньше, чем у православных верующих.

Католики и православные рассчитывают дату Пасхи по-разному, именно поэтому эти два праздника празднуются чаще всего в разные дни. Кстати, даже если Православная Церковь Украины решит перейти на новый церковный календарь, то дата Пасхи с католиками все равно не будет совпадать. А вот другие церковные праздники будем праздновать тогда вместе.

Почему так произошло? Еще с XVI века католическая и православная церковь используют разные пасхалии, то есть методы исчисления Пасхи. Большинство православных церквей, в том числе и ВТО, облысывают дату Воскресения Христова, используя день весеннего равноденствия по старому стилю, а вот католики — по новому.

В восточной традиции для расчета используют так называемую Александрийскую пасхалию:

Полнолуние(Y) = 21 марта + [(19×[Y÷19] + 15)÷ 30].

Если значение Полнолуние(Y)< 32, то дата полнолуния будет в марте;

Если значение Полнолуния(Y)>= 32, то надо вычесть 31 день, и получим дату в апреле.

Католики используют новую пасхалию, созданную неаполитанским астрономом Алозием Лилием и немецким монахом-иезуитом Кристофером Клавием. Чаще Пасха по западной традиции приходит на неделю раньше (в 45% случаев), в 30% случаев даты могут совпадать. Очень редко празднование разнится на 4-5 недель. А вот разницы в 2-3 недели не бывает.

Традиции и обычаи католической Пасхи

Во многом католическая Пасха отличается от православной. Прежде всего, отличия начинаются еще на этапе подготовки к празднику. Великий пост у католиков длится в неделю меньше, а его суровость мягче.

В воскресенье (Пасха) верующие обязательно посещают храмы, слушают пасхальное богослужение. В церквях разжигают специальный огонь, являющийся символом надежды и света, которые Господь подарил человечеству. Верующие зажигают свечи об этот огонь и уносят их домой.

Также католики собираются всей семьей за праздничный стол. На столе обязательно должны быть крашеные вареные яйца, шоколадные конфеты в форме яиц и кроликов, мясо кролика или индейки. Пасха праздничная выпечка чем-то похожа на украинскую паску, но она встречается у католиков довольно редко.

Для католиков основным символом праздника есть пасхальный кролик. Согласно легенде, этот зверь приносит в каждый дом корзину с шоколадными яйцами и прячет их в садике. Дети очень любят искать эти яички и лакомиться сладостями.

Святят ли паску католики: праздничная выпечка

Католики, как и православные, освящают продукты в корзине. Однако паски в них вы не найдете. Чаще всего кладут мясо, колбасы, творог, масло, яйца.

Вообще, в каждой стране существует своя традиция пасхальной выпечки. К примеру, итальянцы выпекают дрожжевой хлеб, который называется Коломбо и имеет форму голубя. Англичане любят сдобные булочки с крестом сверху, которые они называют hot cross buns, а в соседней Польше популярны песочные пироги с фруктовой или ореховой начинкой — мазуреки.

Читайте также: