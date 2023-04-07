У Зеленского прокомментировали утечку секретных документов: "Это обычный блеф"

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и Telegram.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что так называемая "утечка секретных документов" относительно украинского контрнаступления является обычным блефом со стороны России.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он говорит, что вражеские войска уже скоро узнают первыми реальные планы нашего командования. По его словам, если бы у России действительно были разведывательные данные из Пентагона — бесполезно было бы его разрушать ради однодневного информационного повода.

"Если враг владеет информацией об обеспечении и планах наших воинов, он сделал бы вид, что ничего об этом не знает. Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, — значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решение", — заявил Подоляк.

Также читайте Валерий Меладзе тайно помогает ВСУ – РосЗМП

Он убежден, что распространяя информацию о "утечке секретных документов" Россия преследует ряд целей:

попытку перехватить информационную инициативу;

повлиять на сценарные планы контрнаступления ВСУ;

внести сомнения;

скомпрометировать предыдущие идеи;

испугать своей "осведомленностью".

"Все вышеупомянутое — стандартные элементы игры деградированной разведки России, не имеющие никакого отношения к реальным планам Украины", — добавил Подоляк.

Советник президента утверждает, что если бы Россия получила реальные сценарные заготовки — она вряд ли бы обнародовала их, поскольку выгоднее применить собственные ловушки и оставить Украину в незнании.

"Что касается реальных планов контрнаступления — безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро", — отметил Подоляк.

Также читайте Игнат назвал важную составляющую для успешного контрнаступления Вооруженных сил

Напомним, засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы на этой неделе в социальных сетях, сообщили чиновники администрации Байдена.

Читайте также: