У Зеленского прокомментировали утечку секретных документов: "Это обычный блеф"

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и Telegram.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что так называемая "утечка секретных документов" относительно украинского контрнаступления является обычным блефом со стороны России.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он говорит, что вражеские войска уже скоро узнают первыми реальные планы нашего командования. По его словам, если бы у России действительно были разведывательные данные из Пентагона — бесполезно было бы его разрушать ради однодневного информационного повода.
"Если враг владеет информацией об обеспечении и планах наших воинов, он сделал бы вид, что ничего об этом не знает. Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, — значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решение", — заявил Подоляк.
Он убежден, что распространяя информацию о "утечке секретных документов" Россия преследует ряд целей:
- попытку перехватить информационную инициативу;
- повлиять на сценарные планы контрнаступления ВСУ;
- внести сомнения;
- скомпрометировать предыдущие идеи;
- испугать своей "осведомленностью".
"Все вышеупомянутое — стандартные элементы игры деградированной разведки России, не имеющие никакого отношения к реальным планам Украины", — добавил Подоляк.
Советник президента утверждает, что если бы Россия получила реальные сценарные заготовки — она вряд ли бы обнародовала их, поскольку выгоднее применить собственные ловушки и оставить Украину в незнании.
"Что касается реальных планов контрнаступления — безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро", — отметил Подоляк.
Напомним, засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы на этой неделе в социальных сетях, сообщили чиновники администрации Байдена.
Читайте также: