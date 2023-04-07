У Зеленського прокоментували витік секретних документів: "Це звичайний блеф"

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в Twitter і Telegram.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що так званий "витік секретних документів" щодо українського контрнаступу є звичайним блефом з боку Росії.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він каже, що ворожі війська уже незабаром дізнаються першими реальні плани нашого командування. За його словами, якщо б Росія справді мала розвідувальні дані з Пентагону - марно було б його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу.

"Якщо ворог володіє інформацією про забезпечення та плани наших воїнів, він зробив би вигляд, що нічого про це не знає. Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, - отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення", - заявив Подоляк.

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Він переконаний, що поширюючи інформацію про "витік секретних документів" Росія переслідує низку цілей:

спробу перехопити інформаційну ініціативу;

вплинути на сценарні плани контрнаступу ЗСУ;

внести сумніви;

скомпрометувати попередні ідеї;

налякати своєю "обізнаністю".

"Усе вищезгадане - стандартні елементи гри деградованої розвідки Росії, які не мають жодного відношення до реальних планів України", - додав Подоляк.

Радник президента стверджує, що якби Росія отримала реальні сценарні заготовки - вона б навряд чи оприлюднила їх, оскільки вигідніше застосувати власні пастки й залишити Україну у незнанні.

"Що ж стосується реальних планів контрнаступу - безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими. Я б припустив, що це станеться дуже скоро", - відзначив Подоляк.

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Нагадаємо, засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані цього тижня в соціальних мережах, повідомили високопосадовці адміністрації Байдена.

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