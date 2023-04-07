Валерій Меладзе потайки допомагає ЗСУ – РосЗМП

У Росії співака Валерія Меладзе підозрюють у фінансовій допомозі ЗСУ.

Як передає низка РосЗМП, генпрокуратура РФ доручила прокуратурі Москви перевірити можливе фінансування артистом Збройних сил України, повідомляють російські пропагандисти із ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

З відповідним доносом на Меладзе виступив такий собі Віталій Бородін, який є головою громадської організації "Федеральний проєкт з безпеки та боротьби з корупцією".

За словами Бородіна, Меладзе "неодноразово виступав з критикою" повномасштабної війни, яку рф розв'язала проти України, а також "вимовив гасло українських націоналістів під час корпоративу в ОАЕ".

Зазначимо, що відміна Валерія Меладзе в росії почалася після того, як він під час новорічного корпоративу в ОАЕ відповів на "Слава Україні" від шанувальника – "Героям слава!". Артисту почали скасовувати концерти в країні-терористці.

Чи підтримує Валерій Меладзе війну Росії проти України: скандал із російським співаком в Куршевелі

Також на початку повномасштабного вторгнення Валерій Меладзе записав відеозвернення, у якому наголосив, що Путін напав на Україну: "Ми маємо язик. Кажіть, як є! Путін напав на Україну! На всю Україну! Нам не потрібна Росія! Нас нема від кого рятувати, тільки від Росії!" - казав тоді музикант. Проте за декілька хвилин Меладзе відредагував відео, з якого зникли всі слова про путіна і напад росії на Україну.

А буквально днями Валерій Меладзе втік від українських журналістів, які запитували артиста про його позицію щодо війни рф проти України. Музиканта з дружиною Альбіною Джанабаєвою, у компанії дружини російського замміністра заскочили під час відпочинку на французькому курорті Куршавель. Українські журналісти поцікавилися, як Меладзе відпочивається у Куршавелі, поки росія бомбить Україну. Меладзе злякався, попросив вимкнути камеру і почав тікати.

Читайте також: