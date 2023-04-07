У Бєлгороді вирішили скасувати парад на 9 травня: чого злякалися в РФ

Мовлять, мають побоювання щодо можливого удару ЗСУ.
У російському Бєлгороді вирішили скасувати традиційний військовий парад до Дня перемоги 9 травня. Таке рішення ухвалила місцева влада.
Про це повідомив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.
Він також додав, що рішення щодо інших заходів до річниці "перемоги" регіональна влада має намір ухвалити, "виходячи з оперативної обстановки".
"Параду не буде, щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода. Щодо салюту та ходу "безсмертного полку", то розглянемо це питання, так само, як і святкування 80-річчя прохорівської битви, на найближчому засіданні оперативного штабу", - заявив Гладков.
За його словами, причина такого рішення - побоювання щодо можливого удару Збройних сил України. До слова, місцева влада у прикордонних до України регіонах РФ традиційно звинувачує українську сторону в обстрілах.
Нагадаємо, у Кремлі розпочали підготовку до Дня перемоги (9 травня). Однак що саме збираються показувати - достеменно невідомо. Міністр оборони Сергій Шойгу раніше уточнював, що в параді візьмуть участь понад 10 тисяч осіб та 125 одиниць озброєння та військової техніки.
Читайте також:
- "Ім’я наступника Путіна назвуть в бункері": Піонтковський розповів про сценарії зміни влади в РФ
- Данілов пояснив, чому Кремль не відправляє на війну жителів Москви та Петербурга
- Діти російської еліти залишаються "в шоколаді", поки їхні татусі закликають віддавати синів на війну