Бої за Бахмут: у ЗСУ розповіли про плани ворога

Попри те, що російські окупанти продовжують просуватися у Бахмуті, їм не вдається досягти стратегічного успіху у місті.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters.

Він каже, що ситуація у місті на сьогодні залишається вкрай важкою. Окупаційні війська продовжують концентрувати сили на захопленні Бахмута, утім, Україна контролює ситуацію у місті.

"Обстановка складна, противник концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", — наголосив Череватий.

У розвідці Британії повідомили, що російські загарбники відновили темп у битві за Бахмут. Зокрема, вони почали ефективніше використовувати артилерію в цьому секторі.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин усвідомив, що українська армія з Бахмута нікуди не поділася та продовжує системно знищувати російських окупантів.

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