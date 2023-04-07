Бои за Бахмут: в ВСУ рассказали о планах врага

Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают продвигаться в Бахмуте, им не удается добиться стратегического успеха в городе.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии агентству Reuters.

Он говорит, что ситуация в городе на сегодняшний день остается крайне тяжелой. Оккупационные войска продолжают концентрировать силы на захвате Бахмута, однако Украина контролирует ситуацию в городе.

"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — подчеркнул Череватый.

В разведке Британии сообщили, что российские захватчики возобновили темп в сражении за Бахмут. В частности, они стали более эффективно использовать артиллерию в этом секторе.

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин осознал, что украинская армия из Бахмута никуда не делась и продолжает системно уничтожать российских оккупантов.

Читайте также: