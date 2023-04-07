12-летний "мини-Халк" шокировал Сеть своими накачанными мышцами - видео

Каузиньо Нето, живущий в Сальвадоре, Бразилия, получил прозвище "мини-Халк" за свое накачанное тело.

Как пишет mirror.co.uk, 12-летний мальчик просыпается в 5:30 утра, чтобы пробежать 5 км, прежде чем выполнить серию приседаний. Когда он возвращается домой из школы, то проводит двухчасовую силовую тренировку по кроссфиту.

Это один из самых сильных детей в мире благодаря режиму тренировок, от которых у большинства взрослых спортсменов подгибаются колени.

Фото: instagram.com/cacauzinho_neto

Каузиньо, который может поднять в тяге более 91 кг, что втрое больше его собственного веса, начал заниматься тяжелой атлетикой, когда его отец Карлос Питанга Филью отвел его в свой спортзал в 2021 году.

Теперь за тренировками мальчика следит более 266 тысяч фолловеров в Instagram. В частности, на видео Каузиньо демонстрирует, как делает сословную тягу, приседания, жим лежа и качает бицепсы.

"Раньше он был в восторге от футбола, но потом он просто хотел узнать о кроссфите. Мы договорились, что он будет тренироваться в конце годовых каникул до начала следующего учебного года. Но за 15 дней тренировок, с занятиями, адаптированными к его возрасту и физической подготовке, Каузиньо уже мог легко выполнять движения, которые студенты, которые тренировались месяцами, даже не могли сделать", — поделился гордый папа.

Каузиньо быстро изучил ряд техник и нарастил мышцы. Он даже взял участие в любительском олимпийском чемпионате по тяжелой атлетике LPO в Сальвадоре, заняв третье место.

Сейчас у мальчика собственная команда, состоящая из тренера, врача, физиотерапевта и диетолога.

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