12-річний "мініХалк" шокував Мережу своїми накачаними м'язами - відео

Каузіньйо Нето, який живе в Сальвадорі, Бразилія, отримав прізвисько "мініХалк" за своє накачане тіло.

Як пише mirror.co.uk, 12-річний хлопчик прокидається о 5:30 ранку, щоб пробігти 5 км, перш ніж виконати серію присідань. Коли він повертається додому зі школи, то проводить двогодинне силове тренування з кросфіту.

Це один із найбільш сильних дітей у світі завдяки режиму тренувань, від яких у більшості дорослих спортсменів підгинаються коліна.

Фото: instagram.com/cacauzinho_neto

Каузіньйо, який може підняти в тязі понад 91 кг, що втричі більше за його власну вагу, почав займатися важкою атлетикою, коли його батько Карлос Пітанга Філью відвів його до своєї спортзали 2021 року.

Тепер за тренуванням хлопчика слідкує понад 266 тисяч фоловерів у Instagram. Зокрема, на відео Каузіньйо демонструє, як робить станову тягу, присідання, жим лежачи та качає біцепси.

"Раніше він був у захопленні від футболу, але потім він просто хотів дізнатися про кросфіт. Ми домовилися, що він тренуватиметься наприкінці річних канікул до початку наступного навчального року. Але за 15 днів тренувань, із заняттями, адаптованими до його віку та фізичної підготовки, Каузіньйо вже міг легко виконувати рухи, які студенти, які тренувалися місяцями, навіть не могли зробити", - поділився гордий татусь.

Каузіньйо швидко вивчив низку технік і наростив м'язи. Він навіть взяв участь в аматорському олімпійському чемпіонаті з важкої атлетики LPO у Сальвадорі, посівши третє місце.

Зараз хлопчик має власну команду, яка складається з тренера, лікаря, фізіотерапевта та дієтолога.

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