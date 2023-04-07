На Донеччині Сили оборони знищили російський Су-25

Українські Сили оборони збили на Донеччині російський літак Су-25.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо”, - розповіли в Генштабі.

Що відомо про літак Су-25

Су-25 - це російський штурмовик, який призначений для нанесення ударів по наземним цілям. Літак розроблений в 1970 роках в ОКБ ім. П.О. Сухого та введений в експлуатацію в 1981 році. Він має два турбореактивних двигуни та здатний досягти максимальної швидкості 975 км/год. Літак може нести до чотирьох тонн зброї, такої як автоматичні пушки, ракети повітря-земля та бомби.

Особливістю Су-25 є його велика маневреність, яка дозволяє літаку здійснювати швидкі повороти та оберти, що забезпечує ефективне ведення бойових дій у складних умовах. Крім того, літак оснащений бронепластинами, що зменшують ймовірність його збиття внаслідок вогню з землі.

Нагадаємо, що Україна отримала від Польщі винищувачі МіГ-29, проте їхню кількість офіційно не розкривали. Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко припускає, що йдеться про щонайменше дві ескадрильї таких літаків.

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